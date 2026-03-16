「給食風メニューが食べられる」カフェや居酒屋はありますが、大人がリアルに提供されている給食と全く同じものが食べられるところはあまりないと思います。東京都町田市にある2か所の給食センターに併設されたカフェでは、その日に市内の中学校で提供されている給食を食べることができます。給食ってどんなだったっけ? 実際に食べに行ってみました。本物の「学校給食」を食べてきた○給食センター併設のカフェで「リアル給食」を