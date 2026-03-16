【モデルプレス＝2026/03/16】女優の内山理名が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。食用花を使った朝食を披露した。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「センスが良すぎる」華やかな食用花を添えた豪華朝食◆内山理名、春らしさ満開の朝ごはん内山は「春だな〜」とつづり、自身で購入した野菜や花、卵を使った料理を投稿。色鮮やかな食用花を美しく散りばめた、季節感あふれる朝食を披露した。「お花も色によって栄養価が