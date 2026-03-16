【モデルプレス＝2026/03/16】セブン-イレブンでは、北海道旭川市で人気のご当地グルメ「ホルモンラーメン」に着想を得た「辛味噌ホルモンラーメン」を、北海道内のセブン‐イレブンにて3月18日（水）より順次発売される。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆旭川の味をコンビニで「辛味噌ホルモンラーメン」旭川の豊かな食文化をより広く伝えるべく開発された同商品は、独自製法の道産ホルモンと炒め野