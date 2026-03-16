“兵役不正”の疑いで裁判にかけられたWINNERのソン・ミノが、裁判日程を延期して試写会に出席し、批判の声が上がっている。3月16日、オンラインコミュニティや芸能界などの情報によると、ソン・ミノは13日にソウル・メガボックスCOEXで開催された映画『メソッド演技』（原題）のVIP試写会に出席した。【写真】ソン・ミノ、「兵役中なのにロン毛」で物議ソン・ミノは帽子とマスクを着用した姿で、俳優イ・ドンフィを応援するために