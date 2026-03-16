女優のソン・イェジン（44）が、年齢を感じさせない見事な腹筋を披露し、大きな反響を呼んでいる。3月15日、ソン・イェジンは自身のSNSを更新。広告撮影現場で捉えられたオフショットを公開した。【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジン、お忍び日本デート写真の中で彼女は、今トレンドのバレエコアを彷彿とさせる衣装に身を包み、見事に縦のラインが入った「11字腹筋」を披露。ショート丈のトップスから覗く引き締まったウエス