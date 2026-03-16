女性の愛想笑いに気づかずに趣味の話を繰り広げるのは、恋愛におけるありがちな失敗です。ありがちな失敗をすると、「イタい男」として認識されやすいのが怖いところです。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行ったアンケート調査の結果を参考にして、「男性の趣味トークに『ついていけない』と思う瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】「趣味があれば彼女はいらない！」など、強がっているとき「モテないだけで