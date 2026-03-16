◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）着々と成長を遂げるフクチャンショウ（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父イスラボニータ）が、ここでも好勝負とみる。加藤征調教師が「（放牧から）帰ってくるたびに１０キロプラスでパワーアップしている」と口にするように、前走のクロッカスＳは馬体重１２キロでの出走。２走前の京王杯２歳Ｓ（２着）時も同じく１２キロ体を増やしており、肉体面で