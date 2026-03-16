北朝鮮当局が地方発展政策の推進に拍車をかける中、最近になって機械類の輸入を拡大していることが分かった。13日、デイリーNKの対北朝鮮消息筋によると、北朝鮮の貿易会社は昨年末から今月初めにかけて、農業機械、工業用機械、建設装備、医療機器など多様な機械類を輸入している。農業機械の種類にはトラクター、播種機、収穫機、精米機、搾乳機、乾燥機などが含まれる。これらの農機は通常1万〜5万元程度で、すべて中国で生産さ