埼玉県さいたま市では、３月２８日に岩槻城址公園で「第４９回岩槻城址公園桜まつり」を開催する。岩槻城址公園は約５００本の桜が咲き誇る、埼玉県内でも有数の桜の名所。桜まつりはこの名所を広く市内外に紹介するために始まり、今回で４９回目となる。当日は琴演奏のほか、飲食物の販売やフリーマーケット、岩槻観光ボランティアガイド会による無料の公園内観光ガイドツアーなど、各種イベントを実施する。▼日時：３月２８