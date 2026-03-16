米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、監督賞は「ワン・バトル・アフター・アナザー」のポール・トーマス・アンダーソン監督が受賞した。作品賞をはじめ、元活動家の男・ボブを演じたレオナルド・ディカプリオが主演男優賞、ボブを執拗（しつよう）に追い詰めるロックジョー大佐役のショーン・ペン、ボブを手助けする