◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国代表のフリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）がビッグプレーを披露した。１点ビハインドの５回１死。ジャッジがホームラン性の打球を放った。打球は中堅フェンスギリギリまで飛んだが、ロドリゲスが“ホームランキャッチ”。ジャンピングキャッチでアウトにした。好捕でチームを救うと、雄たけびを上げて腕をクロス