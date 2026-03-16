北朝鮮の朝鮮中央通信は15日、同国の指導者である金正恩朝鮮労働党総書記（国務委員長）が植樹節にあたる14日、海外派兵戦死者遺族らのために造成された平壌・セビョル通りにあるモッカ公園で植樹行事に参加したと報じた。報道によると、この日の行事には娘の金ジュエ氏のほか、党・政府の主要幹部、セビョル通りの住宅に入居を開始したロシア派兵戦死者の遺族らが参加した。金総書記は演説で、国外に派遣された兵士を追悼し、「参