今回、Ray WEB編集部は、大学生のバイト事情について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ケイトくんとのことを相談していたはずが、ミナがまさかの発言！？このあと、一体どうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】彼氏の許可済みでほかの人とデート！？バイト先の同期が【衝撃行動】連発で主人公困惑...！