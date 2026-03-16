昨年１１月に亡くなった仲代達矢さん（享年９２）が、米ロサンゼルスで開催（日本時間１６日）された「第９８回アカデミー賞」授賞式の追悼企画で取り上げられた。仲代さんは「映画界に永遠の功績を残した」人物としてダイアン・キートン氏、ロバート・レッドフォード氏、ロブ・ライナー監督などこの１年間に旅立った国際的映画人でつづられる映像に“登場”した。仲代さんは黒澤明監督「七人の侍」（１９５４年）で映画デビ