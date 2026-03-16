写真は、16日(月)朝9時半頃の東京のソメイヨシノ(標本木)の様子です。つぼみが膨れてピンクの花びらが見えており、今にも咲きだしそうな状況となってきました。この先は、すっきりと晴れる日は少ないものの、寒の戻りは予想されておらず、開花から満開へと順調に進んでいくことになりそうです。東京の2週間予報桜が間もなく開花へ今日16日、岐阜と高知では全国一番乗りで桜(ソメイヨシノ)が開花し、桜前線がスタートしました。い