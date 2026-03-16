◆ベルギーリーグ▽第２９節ゲンク１―０シントトロイデン（１５日、セゲカ・アレナ）ベルギー１部シントトロイデンが敵地でゲンクと「リンブルフダービー」に臨み、０―１で痛恨の黒星を喫した。日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ山本理仁の日本人選手６人が先発。ゲンクも同ＦＷ伊東純也が先発出場した一戦で、先制したのはゲンクだった。前半２０分に