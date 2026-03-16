「オレが代表外れて会社自体も名前なくして吸収してもらったほうが絶対にうまくいく」──昨年末に開かれた社内会議で、社員たちに向けて宣言したこの声の主は、東京・赤坂のプライベートサウナ店「サウナタイガー」の運営会社Xの前社長A氏だ。【写真】月額39万円の高級完全個室サウナの内部や、現在のサウナタイガー2025年12月15日、同店を利用していた30代の夫婦が個室に閉じ込められ死亡する痛ましい事故が発生した。【前後編