あなたは読めますか？突然ですが、「蛞蝓」という漢字読めますか？梅雨の時期などによく見かけるあの生き物ですが、漢字二文字で書かれると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「なめくじ」でした！この漢字は、陸に住む貝の仲間で、殻が退化してなくなった軟体動物を意味します。体表面から粘液を出して移動し、湿った場所を好むのが特徴です。例文としては、雨上がりの庭先で蛞蝓を見つけた、ある