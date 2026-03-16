あなたは読めますか？突然ですが、「遣瀬無い」という漢字読めますか？感情を揺さぶられるような小説や映画の感想などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「やるせない」でした！遣瀬無いとは、思いを晴らすすべがなく、どうしようもなく切ない様子や、悲しみや苦しさを紛らわせることができず、心がふさがっている状態を意味します。例文としては、やり場のない感情を表現する