１４日、江蘇省興化市の千垜（せんだ）風景区を散策する人たち。（ドローンから、興化＝新華社配信／湯徳宏）【新華社北京3月16日】中国各地では、春の日差しが降り注ぎ、花々が咲き誇る中、人々が散策や花見を楽しみ、春の景色を満喫している。１４日、江蘇省無錫市にある太湖黿頭渚（げんとうしょ）風景区の「桜花谷」で、写真撮影を楽しむ人。（無錫＝新華社配信／劉臻睿）１４日、広西チワン族自治区南寧市にあ