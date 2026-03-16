雨が少ない影響で太平洋側を中心に水不足が問題となる中、三重県内の北勢地区の一部地域で来週から10％の節水が実施されることになりました。10％の節水が実施されるのは、水資源機構が管理する三重用水で、四日市市や桑名市、鈴鹿市など北勢地域の6つの市町に生活用水や工業用水、農業用水を供給しています。2026年年1月以降、降水量が平年を大きく下回った影響で、いなべ市にある中里ダムでは貯水率が30％を下回っています。ダム