卒業シーズンを迎え三重県伊賀市と志摩市の小学校で、13日、県内で最も早く卒業式が行われ、児童らが学び舎をあとにしました。伊賀市の上野東小学校では、3クラス85人の6年生が旅立ちの日を迎えました。式では、担任の先生が卒業生全員の名前を読み上げ、中矢英二校長から一人ひとりに卒業証書が手渡されました。中矢校長は「君たちの新しい出発を心からお祝いします。つながりは永遠です。胸を張っていってらっしゃい」と卒業生へ