いよいよ27日にプロ野球が開幕します。中日ドラゴンズの応援セールなどを通じて地域を盛り上げようと、球団公式マスコット「ドアラ」が去年に続き、東海エリアのイオン、イオンスタイルの監督を務めます。イオンリテール中部カンパニーは、中日ドラゴンズとオフィシャル・ゴールドスポンサー契約を結んでいます。この日は、中日ドラゴンズの球団公式マスコット「ドアラ」が「イオンの監督」を続投することが発表され、東海エリアの