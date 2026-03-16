気象庁はさきほど、全国のトップをきって、岐阜と高知でソメイヨシノが開花したと発表しました。高知は3年連続、岐阜では31年ぶりに全国トップの桜開花です。岐阜気象台は、基準となる標本木で5輪以上の花が咲いたとして桜の開花を発表しました。平年より9日早く、観測史上最も早い開花となりました。また、高知でも平年より6日早い開花で、3年連続で全国トップの発表となりました。今週は続々と桜の開花が予想されていて、各地、