女優の桐島かれん（61）が16日までにインスタグラムを更新。2人目となる孫が誕生したことを報告した。桐島は「二人目の孫が産まれました。女の子です」と報告し、生まれたばかりの孫娘を抱いた写真を公開。「可愛いくてとろけそう」とつづり、フォロワーからは「おめでとう御座いますっ美し過ぎるお祖母さま」「おめでとうございますかれんさん、とても素敵な眼差しです」「おめでとうございます男の子と女の子のお婆ちゃん