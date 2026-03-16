2050年までのゼロカーボンシティの実現に向けて取り組みを進めている三重県鈴鹿市に、13日、電気自動車とEV充電器が寄贈されました。贈呈式には鈴鹿市の末松則子市長と、東邦ガスや三十三銀行など4者が共同で設立した鈴鹿グリーンエナジーの鈴木賢一代表取締役が出席。電気自動車1台と充電器1台が寄贈されました。鈴鹿グリーンエナジーは鈴鹿市清掃センターの排熱利用や太陽光発電から電力を調達し、鈴鹿市内47カ所に電力を供給し