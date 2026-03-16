尾崎将司さんのお別れの会の遺影＝16日午前、東京都千代田区昨年12月に78歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が16日、東京都内のホテルで開かれた。多くの関係者が参列する中、発起人代表の青木功さんが「ジャンボの存在は自分のゴルフ人生をさまざまな形で進化させてくれた。自分の生涯のライバルはジャンボ。絶対に忘れない」と弔辞を述べた。豪快なショットが