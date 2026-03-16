元近鉄や中日の右投手で、糖尿病による感染症で一昨年5月に右腕を切断した佐野慈紀氏（57）が16日までにXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンの敗退を受け、思いをつづった。佐野氏は15日、侍ジャパンが準々決勝のベネズエラ戦で敗退し、「ベネズエラは強かった。まずは体を休めてそれぞれのシーズンに向け向かって欲しいですね」と言及。「悔しいのはもちろんやけど相手が強かっただけ3年後にリベンジ