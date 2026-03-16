ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）（３７）が銅メダルを獲得した。鈴木選手を３大会ぶりの表彰台に導いたのは、故郷・福島で手に入れた新たな「相棒」の存在だった。北京大会から半年後の２０２２年１０月。鈴木選手は福島県石川町で競技用バイクパーツなどを手がける精密機械部品メーカー「エヌ・ティー・エス」を訪ねた。同県猪苗代町出身の鈴木