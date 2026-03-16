ソメイヨシノの開花にはまだ早いものの、三重県津市中村町の公園では早咲きのサクラ「雅桜」が満開となっています。雅桜は皇后・雅子さまのご成婚を記念して、新種のサクラに名づけられた早咲きの品種で、うつむき加減の少し濃いピンクの花を咲かせます。この公園は地元の有志らが30年程前に整備し、手入れを行っているもので、雅桜は隣接する日向古墳群の一つに植えられています。2026年は2025年より数日開花が早かったものの、気