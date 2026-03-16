◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国―ドミニカ共和国（2026年3月15日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国と対戦。米国のマーク・デローサ監督（51）の采配が序盤から的中した。 ドミニカ共和国に2回に先制される厳しい滑り出しとなったが、4回にヘンダーソンが同点ソロ。オリオールズに所属するヘンダーソンは昨季までア