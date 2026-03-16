ねんど職人のアイドル「ねんドル」として活動するタレント岡田ひとみ（45）が16日までにXを更新。NHK Eテレ「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」を卒業することを報告した。岡田は同番組の「宇宙ねんど遺産」コーナーに出演してきたが、「コネルは宇宙へ旅に出ることになりました」と報告。「おねんどお姉さんとして、コネルとして過ごした13年。たくさんの皆さんと出会えて本当に幸せでした」と振り返り、「子どもたちのおねんど