１９９０年代の広島で正捕手として活躍した西山秀二さん（５８）が、この季節になると思い出すことがある。南海からプロ野球人生をスタートさせた４０年前の８６年。プロ１年目の３月に２軍戦で初めてマスクを被った西山さんは、阪神のランディ・バースから手荒い洗礼を受けた。新人捕手だった西山さんに強烈なインパクトを与えた伝説の助っ人のバッティングとは。◇◇４０年という年月がたっても、あの衝撃は忘れられ