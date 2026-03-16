女優の山谷花純（29）が16日までにインスタグラムを更新。年齢に対する思いをつづった。山谷は「年齢なんて付属品だと思って生きております」と切り出し、「それでも世間から見れば、29という数字はやっぱり完全に大人のカテゴリーに入るもので。ややこしいけど、そりゃそうだ」と自身の年齢に言及。「育った環境なのかもしれないけれど、親しき中にも礼儀ありという考え方は変われないし。ただほど高いものはないと思ってるし。不