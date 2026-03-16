事故や犯罪などによって家族を亡くした遺族らが集まり、命の大切さを伝える催しが14日、三重県菰野町で開かれました。詩の朗読や人形劇などを通じて、犯罪や交通事故などで家族を失った人たちを支える「いのちの言葉プロジェクト」などが開いたものです。会場には、事故や犯罪などで突然亡くなった家族に対する遺族が伝えたかった思いや、生前の思い出などが明るい色彩で9基の灯籠に描かれました。また、警察庁が主催する「大切な