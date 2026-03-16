3月19日に開幕する春の選抜高校野球大会に出場する三重高校の選手たちが15日、甲子園球場で練習を行いグラウンドの感触を確かめました。去年秋の東海大会で準優勝し8年ぶり14回目のセンバツ出場を果たした三重高校。グラウンドに入るとさっそく選手たちはシートノックを行い、打球の転がり方や外野のフェンスの跳ね返り具合などを確認していました。続いて、バッティング練習を行いリードオフマン・水野選手や打線の中軸を担う秋山