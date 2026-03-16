国内ラグビー最高峰リーグワン・ディビジョン1の第11節が行われ、三重ホンダヒートが横浜キヤノンイーグルスと対戦しました。前半を終え、7対16と現在最下位のチームを相手に9点のリードを許した三重ホンダヒートは後半、フィジー代表・キャプテンのテビタ・イカニヴェレが2トライをあげるなど猛追を見せますが及ばず。結局、26対31で敗れました。チームは次節、今月22日に秩父宮ラグビー場で東芝ブレイブルーパス東京と対戦します