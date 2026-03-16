社会人になったばかりの20代で、老後のことまで考えている人は多くないでしょう。「資産運用の知識がないから」と、最初から諦めてしまっていませんか。しかし実は、20代こそ老後に向けた資産形成を始める絶好のタイミングです。本記事では、山中伸枝氏の著書『イラストで要約NISA&iDeCo超入門』（インプレス）より一部を抜粋・再編集し、20代から始める投資の考え方について解説します。長期投資できる20代におすすめなのは