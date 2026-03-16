人命を救うため第一線で消防や防災の活動に尽力した人たちを称えるとともに消防を取りまく課題について理解を深める三重県消防大会が15日、津市で開かれました。消防の発展と充実を図ろうと毎年、開かれている大会で、県内各地の消防職員や消防団員など約450人が参加しました。はじめに、長年にわたって消防の使命達成に尽力し、その勤務成績が優秀で模範と認められた消防功績章80人をはじめ195人が知事表彰を受けました。また、消