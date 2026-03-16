シリーズの累計発行部数が100万部を突破した人気の生き物図鑑「わけあって絶滅しました。」の世界観をリアルに楽しめる展覧会が、14日から三重県桑名市のナガシマスパーランドで始まりました。「わけあって絶滅しました。」は絶滅した生き物たちが、優しすぎたり無駄な進化をしたりなど、絶滅した驚きの理由を自ら語る生き物図鑑です。東海地区では初めてとなる今回の展覧会では、白亜紀の代表的な恐竜・トリケラトプスの全身骨格