中小企業のM&Aにおいて、買主側は旧経営陣による円滑な事業の引き継ぎを期待するのが一般的です。しかし、M&A契約書に役員在任義務に関する記載があっても、実際には旧経営者が十分に対応していないケースが少なくありません。M&Aの際、どのような点に留意しておく必要があるのでしょうか。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。M&A後の引き継ぎで期待される「円