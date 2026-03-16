スウェーデンで考案された陸上のカーリングとも呼ばれる室内ニュースポーツ「ユニカール」の大会が15日三重県亀山市で開かれました。パールカップユニカール大会は選手の交流と競技力の向上を目的に三重県ユニカール協会が毎年、開いているもので今回で24回目の開催となります。ユニカールは3人1チームでカーリングのようにワックスが塗られた特殊なカーペットの上でストーンを滑らせ、円形内の目標地点に近づけることを競うスポー