去年4月に開校した三重県内で唯一の夜間中学校「みえ四葉ヶ咲中学校」で14日、初めての卒業式が開かれました。「みえ四葉ヶ咲中学校」は去年4月に開校した県内唯一の夜間中学校で「夜間中学」と不登校の生徒を受け入れる「学びの多様化学校」の2つのコースが設けられています。今回卒業を迎えたのは外国籍の生徒を含む15人です。式典では、卒業生を代表した生徒が「不登校を経験したが、自由な学校の雰囲気や教師の優しい声かけで