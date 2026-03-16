月賦で買ったワープロに初めて打ち込んだ文字「津田寛治 25歳 無職」【写真】「困った時の津田寛治」と評される名バイプレイヤーそれから35年。今では「困った時の津田寛治」と評される名バイプレイヤーに。還暦の30歳津田寛治（60）が俳優・津田寛治を演じるという摩訶不思議な主演映画『津田寛治に撮休はない』が3月28日から公開される。津田は「自分の名前がタイトルに冠されて、自分役を演じるなんて。俳優人生でこんな事が起