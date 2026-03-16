三重県内のシニア世代や介護関係者で結成された劇団「老いのプレーパーク」の老いや介護をテーマにした出張演劇公演が、14日から四日市市で始まりました。三重県文化会館と四日市市文化会館の共催で実現したもので、今回の舞台には、去年秋に四日市市で開かれたオーディシで選ばれた15人も参加し、高校生から80代までの38人が演じます。上演されるのは、廃校になった学校を再利用している老人ホームを舞台に高齢者のスクールライフ