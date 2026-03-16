第98回アカデミー賞監督賞を『ワン・バトル・アフター・アナザー』のポール・トーマス・アンダーソンが受賞した。 参考：【随時更新】第98回アカデミー賞受賞結果一覧 本作は、冴えない革命家のボブが、何者かに狙われたひとり娘を守るため、次から次へと迫る刺客たちとの戦いを描く逃亡劇。 レオナルド・ディカプリオがかつては世を騒がせた冴えない元革命家のボブ役で主演を