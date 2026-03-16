高校を卒業して大学生になると、ひとり暮らしをはじめるお子さんもいるのではないでしょうか。近い距離であれば、すぐに様子を見に行けて対応できますが、遠距離の場合はそうもいかず心配でしょう。今回の投稿者さんは、春から大学生になる娘さんのママです。車で5時間以上かかる遠方の大学に進学し、アパートでひとり暮らしをする娘さんを心配しているようです。『先日スーツとノートパソコンと家電（冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ