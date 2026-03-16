今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ルーロー飯【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）嵐のような一年でしたわ。 ２年目は目立たずひっそりやりたいと思います…。「台湾に行きたいわん」な気分になった投稿者の物体Ｂさんが、台湾料理のルーロー飯を作ります。塊の豚バラ肉は500程度を用意。一気に作る方が美味しいからだとか。ただし脂身が多かったので肉部分と脂