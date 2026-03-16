昨年12月23日に78歳で逝去した男子プロゴルファー尾崎将司（本名：尾崎正司）さんの「お別れの会」が16日、東京都千代田区の帝国ホテルで行われている。【写真】記憶と記録に刻まれるジャンボの軌跡青木功を発起人代表とし、公益社団法人日本プロゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフツアー機構、ジャパンゴルフツアー選手会の3団体合同により実施している。お別れの会では青木が弔辞を読み上げ、「ジャンボのお別れの会を弔辞をす