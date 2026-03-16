俳優の谷原章介（53）が、フジテレビ系の朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）に出演。15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ戦に敗れた侍ジャパンをねぎらい、選手への誹謗中傷に言及した。【動画】感動をありがとう！何度見ても興奮する大谷翔平の豪快な満塁ホームラン谷原は番組の冒頭で「すごく僕は頑張ったとほめてあげたい」と選手の活躍に感謝を伝えた。